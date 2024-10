“Venho validar os resultados do referendo constitucional de 20 de outubro de 2024”, declarou a presidente do Tribunal Constitucional moldovo, Domnica Manole, numa sessão transmitida em direto no YouTube. Dois magistrados do tribunal votaram contra a aprovação do resultado do plebiscito.

Centenas de opositores ao referendo protestaram hoje de manhã em frente ao Tribunal Constitucional em Chisinau, apelando aos juízes para não reconhecerem os resultados do referendo.

A 20 de outubro, a Moldova realizou eleições presidenciais e um referendo sobre a inclusão do objetivo de adesão à UE na Constituição.

Depois de contados 100% dos boletins de voto, o “sim” ganhou com 50,46% dos votos.

Nas eleições presidenciais, a atual chefe de Estado, a pró-europeia Maia Sandu, ganhou com 42,49% dos votos, o que significa que, a 03 de novembro, no próximo domingo, terá de enfrentar numa segunda volta o segundo candidato mais votado, o antigo procurador-geral Alexandr Stoianoglo (25,95%).