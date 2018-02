A sentença de um ano de prisão efetiva proferida pelo Tribunal da Relação determinava que José Manuel Coelho teria de a cumprir aos fins de semana.

"Confirmo a decisão do Tribunal Constitucional e aguardarei, com serenidade, a nova decisão do Supremo Tribunal de Justiça, pois acredito que ainda há uma réstia de justiça na Justiça portuguesa e que se faça a justiça do 25 de abril e não a do 24 de abril de 1974", disse, à agência Lusa, o presidente do PTP-Madeira, José Manuel Coelho, ao comentar a deliberação do Tribunal Constitucional, tomada quarta-feira.

No litígio jurídico que opõe Garcia Pereira a José Manuel Coelho, o dirigente do PTP foi absolvido do crime de difamação na primeira instância porque a juíza que julgou o caso considerou que as afirmações por ele proferidas faziam parte da dialética política.

Não satisfeito, Garcia Pereira recorreu para o tribunal de segunda instância, que condenou José Manuel Coelho a um ano de prisão efetiva a cumprir aos sábados e domingos pelo crime de difamação.

Dada a disparidade das penas entre uma e outra instância, José Manuel Coelho recorreu para o Supremo Tribunal de Justiça, que não aceitou o seu recurso, alegando que recursos de penas inferiores a cinco anos não sobem ao STJ.