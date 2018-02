Após dois inspetores da Polícia Judiciária (PJ) terem admitido, no Tribunal de Lisboa Oeste, em Sintra, que participaram apenas em “algumas diligências”, o Ministério Público solicitou que fosse também notificado para testemunhar o inspetor que coordenou a investigação.

O juiz presidente do coletivo que está a julgar um jovem acusado de três crimes de homicídio, dois dos quais na forma tentada, considerou a inquirição importante para “a descoberta da verdade” e deferiu o pedido.

A inquirição foi também solicitada pelo advogado do assistente, um dos três jovens atingidos por disparos na madrugada de 14 de outubro de 2013, no Beco de São José, no bairro Cova da Moura, no concelho da Amadora.

Entretanto, o advogado de Pedro, um dos dois feridos que testemunhou na anterior audiência, comunicou hoje ao tribunal que o jovem morreu no domingo, na Cova da Moura, em consequência de um acidente de mota.

O jovem, agora com 23 anos, segundo contou à Lusa um seu conhecido do bairro, morreu na sequência de um traumatismo craniano, provocado pelo acidente de mota, e deixa dois filhos órfãos e a companheira grávida.

Na anterior audiência do julgamento, Pedro recordou-se de ter sido o primeiro a ser ferido pelos disparos, mas da memória apagou-se a imagem do agressor, embora admitindo que se tenha tratado do arguido.

Segundo a acusação do Ministério Público, a que a agência Lusa teve acesso, “uma desavença entre dois indivíduos pertencentes a bairros rivais (Reboleira e Cova da Moura)” esteve na origem de agressões entre vários jovens.

O arguido, atualmente com 24 anos, que já tinha morado na Cova da Moura, mas que agora faria parte do grupo da Reboleira, deslocou-se pouco depois ao Beco de São José e, para “vingar” alegadas agressões, efetuou sete disparos com uma pistola de 9 milímetros na direção do grupo em que estavam Pedro, Roberto e Luís.