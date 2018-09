Um tribunal da Califórnia, nos Estados Unidos, declarou culpada a empresa Plains All American Pipeline, de nove acusações criminais por causar um derramamento de petróleo em 2015, o pior caso registado na costa daquele estado em 25 anos.

Após um julgamento de quatro meses, um júri do condado de Santa Bárbara chegou na sexta-feira a um veredicto que responsabiliza a empresa sediada no Texas por falhas na manutenção do oleoduto e por oito infrações que também estiveram na origem da morte de espécies marinhas protegidas.

O procurador-geral da Califórnia declarou em comunicado que as ações da Plains não foram apenas imprudentes e irresponsáveis, mas também criminosas.

“O veredito de hoje [sexta-feira] deve enviar uma mensagem: se você colocar em risco o nosso meio ambiente e a vida selvagem, vamos responsabilizá-lo”, pode ler-se na nota.

Também em comunicado, a empresa afirmou aceitar “total responsabilidade pelo impacto do acidente”.

“Estamos comprometidos em fazer a coisa certa”, declarou a Plains, que enfrentou um total de 15 acusações pela rutura de um oleoduto que enviou pelo menos 465 mil litros de petróleo para a costa do condado de Santa Bárbara, a noroeste de Los Angeles, em maio de 2015.