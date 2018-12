A recomendação consta de um relatório de auditoria do TdC, hoje divulgado, sobre os procedimentos de identificação, registo e reporte dos encargos plurianuais no Mapa das Responsabilidades Contratuais da Região Autónoma da Madeira de 2017.

A auditoria permitiu concluir que o sistema de controlo interno associado ao registo dos encargos plurianuais da Madeira no ano passado revelou "insuficiências ao nível da fiabilidade da informação inserida no Sistema Central de Encargos Plurianuais (SCEP)".

"Caso os erros identificados não tivessem sido oportunamente corrigidos pelos serviços, poderia estar em causa a veracidade da informação a inscrever no Mapa das Responsabilidades Contratuais Plurianuais de 2017, já que o volume total de encargos inscrito no SCEP, extraído em 08 de março de 2018 e reportado à data de 31 de dezembro de 2017, estava afetado por erros que ascendiam a cerca de 2,48 mil milhões de euros", realça o documento.

O tribunal dá também conta da "subavaliação dos encargos plurianuais totais registados no SCEP”, relativos a rendas devidas à PATRIRAM - Titularidade e Gestão do Património Público Regional, S.A., devido ao uso de edifícios por Serviços do Governo Regional, entre 2008 e 2015, no valor de 69,2 milhões.

Destaca-se ainda a "omissão temporária, entre 19 outubro de 2017 e 10 abril de 2018, dos encargos plurianuais totais" relativos às concessões da ViaLitoral e da ViaExpresso [estradas], estimados em 2,2 mil milhões de euros".