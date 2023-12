A notícia é avançada pelo canal britânico Sky News, que sublinha que um juiz do Supremo Tribunal de Londres decidiu que o caso movido pelo príncipe foi “provado em parte”.

Harry é o primeiro membro da realeza britânica em 130 anos a comparecer como testemunha em tribunal, num julgamento histórico contra a imprensa.

O juiz declarou que o telefone de Harry foi colocado sob escuta apenas de forma modesta, mas existia uma sensação para o membro da realeza de que estaria sempre a ser ouvido.

Como resultado desta ação, o antigo membro da casa real britânica obteve uma indemnização de 140.600 libras (cerca de 163.800 euros), tendo em conta que os diretores do grupo jornalístico do qual fazem parte os títulos Daily Mirror, Sunday Mirror e Sunday People sabiam destas escutas e “fecharam os olhos ou ocultaram positivamente” o facto.

Ao sair do tribunal, o advogado de Harry, David Sherborne, falou aos jornalistas e leu uma declaração do seu cliente.

Citado pelo canal britânico, refere: “O tribunal decidiu que atividades ilegais e criminosas foram realizadas em todos os três títulos do jornal Mirror Group... de forma habitual e generalizada por mais de uma década”.

“Este caso não se trata apenas de pirataria informática, trata-se de uma prática sistémica de comportamento ilegal e terrível, seguida de encobrimento e destruição de provas”, continua.

Destacou ainda que o tribunal concluiu que os principais diretores da Administração, executivos sénior e editores “como Piers Morgan claramente sabiam ou estavam envolvidos nessas atividades ilegais”.

"Entre eles, chegaram ao ponto de mentir sob juramento ao parlamento durante o inquérito Leveson [inquérito público judicial para a cultura, práticas e ética da imprensa britânica], à bolsa de valores e a todos nós desde então", diz também.

Continuando a ler uma declaração do príncipe, Sherborne disse que desde que o processo foi apresentado: “Histórias difamatórias e táticas intimidatórias foram utilizadas contra mim e à custa da minha família”, algo que o fez aprender que a paciência é uma virtude “diante do jornalismo de vingança”.

Recorde-se que, além do processo contra o Mirror Group Newspapers, o príncipe tem ainda mais dois processos em curso contra o News Group Newspapers, donos do tabloide The Sun, e a Associated Newspapers, dona do Daily Mail e do Mail on Sunday. Nestes casos, Harry terá ainda de aguardar a decisão sobre se serão levados a tribunal.