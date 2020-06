O Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística (SEAL), em comunicado, congratula-se com a decisão do tribunal que considera ser um revés para a administração da A-ETPL (Associação – Empresa de Trabalho Portuário de Lisboa), promete requerer a qualificação da insolvência como culposa e avançar com um processo-crime contra todos os responsáveis pelo que diz ser uma “tentativa de despedimento coletivo através de uma insolvência fraudulenta”.

A assembleia de credores da A-ETPL, marcada para as 10:00 do dia 26 de junho, deverá pronunciar-se sobre a constituição de uma comissão de credores e sobre a substituição do atual administrador de insolvência António Taveira por Domingos Miranda, de acordo com a pretensão manifestada pelos estivadores, que detêm 89% dos créditos da A-ETPL.

O conflito laboral no porto de Lisboa, que motivou várias greves dos estivadores da A-ETPL, a principal empresa de cedência de mão-de-obra aos sete operadores portuários de Lisboa, levou a administração a pedir a insolvência no passado mês de março.

As empresas de estiva do porto de Lisboa, que são simultaneamente os únicos acionistas, administradores e clientes da A-ETPL, decidiram pedir a insolvência da referida empresa após a recusa do SEAL em aceitar uma proposta de redução salarial de 15% e o fim das progressões de carreira automáticas.