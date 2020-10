O Tribunal Penal de Atenas rejeitou hoje todas as circunstâncias suscetíveis de atenuar as penas de prisão a que foram condenados os dirigentes neonazis do partido Aurora Dourada, disse fonte judicial à France-Presse.

Os membros da direção do partido neonazi grego foram considerados culpados na semana passada de participação em organização criminosa. O líder do Aurora Dourada, Nikos Michaloliakos, e seis altos quadros do partido estão sujeitos a penas que podem ir até aos 15 anos de prisão. Centenas de manifestantes antifascistas aguardam hoje frente ao Palácio da Justiça de Atenas a proclamação das sentenças. "Não há circunstâncias atenuantes para os crimes nazis", é uma das palavras de ordem das pessoas que se concentram frente ao edifício do Palácio da Justiça na capital grega.