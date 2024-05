"Por ordem do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, as gémeas Maitê e Lorena vão ter, esta tarde, uma consulta online no Hospital de Santa Maria, em Lisboa", escreve o Jornal de Notícias nesta segunda-feira, dando conta da decisão da juíza Sofia Mariero.

Refira-se que este caso já tem feito correr muita tinta em Portugal, isto depois das gémeas, que têm atrofia muscular espinhal terem tomado, no Hospital Santa Maria, em Lisboa, aquele que é considerado o medicamento mais caro do mundo, o Zolgensma.

Agora, Maitê e Lorena irão ser observadas numa consulta online, isto apesar da recusa inicial da unidade hospitalar.

"A consulta, inicialmente agendada de forma presencial para esta segunda-feira, visa uma análise geral multidisciplinar de observação do estado de saúde das crianças e tem como finalidade, para além da avaliação da função respiratória, realizar um exame neurológico e proceder à avaliação da evolução da função motora após aplicação do Zolgensma", lê-se no artigo.

Os pais das meninas alegam que ambas não tinham capacidade para viajar neste momento dado que tiveram “um agravamento no estado de saúde”.