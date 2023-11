A audiência aconteceu hoje à porta fechada para manter a confidencialidade do processo.

Gershkovich foi detido em março, durante uma viagem para um reportagem à cidade russa de Yekaterinburg, cerca de 2.000 quilómetros a leste de Moscovo, capital da Rússia.

O Serviço Federal de Segurança da Rússia alegou que o repórter, “agindo de acordo com as instruções do lado americano, recolheu informações que constituem segredo de Estado sobre as atividades de uma das empresas do complexo militar-industrial russo”.

Gershkovich e o Wall Street Journal negam as acusações e o governo dos EUA declarou que ele foi detido injustamente. As autoridades russas não apresentaram publicamente quaisquer provas que apoiem as acusações de espionagem.