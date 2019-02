Os vídeos gravados com telemóvel, que mostram os incidentes, a sua localização e, um deles, feito por um dos arguidos detido por estar a filmar os confrontos entre os manifestantes e a PSP, foram juntos aos autos a pedido do advogado dos jovens, durante a segunda sessão do julgamento sumário, que decorre no Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa.

A juíza visualizou também reportagens exibidas pelas televisões acerca dos incidentes, deferiu o pedido da defesa para que sejam solicitadas, “com a máxima urgência”, as imagens captadas pelas câmaras exteriores de videovigilância do Cinema de São Jorge e decidiu voltar a questionar o Hotel Tivoli se as câmaras colocadas no exterior funcionam e se tem imagens dos confrontos.

Na sessão de hoje foram ainda ouvidas quatro testemunhas arroladas pela defesa dos arguidos.

Um docente universitário contou que, na sequência dos incidentes na Avenida da Liberdade, por detrás de uns autocarros, surgiram uns polícias com o arguido Bruno Andrade, nesse momento já detido, acrescentando não ter visto “motivos para a detenção”.