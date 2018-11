“Este acordo hoje assinado dá-nos uma grande tranquilidade e um final nesta história que se vem arrastando há demasiado tempo, cerca de um ano, nesta luta que finalmente tem um ponto final”, disse à agência Lusa a presidente do SNPVAC, Luciana Passo.

A sindicalista considerou que se trata de um “dia histórico”.

“Hoje fizemos história, porque a partir de agora os tripulantes da Ryanair ou que operem para a Ryanair em Portugal podem contar com contratos locais, com a lei portuguesa e com a jurisdição portuguesa. A legalidade está reposta”, acrescentou, explicando que o acordo foi celebrado com a Ryanair, Crewlink e Workforce, estas duas últimas agências de trabalho temporário.

Luciana Passo explicou que o entendimento concretizado hoje prevê o início de negociações com vista à celebração de acordos de empresa entre as partes, a partir de 01 de fevereiro de 2019.