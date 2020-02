“Durante o fim de semana, no sábado à noite, voltou a entrar em contacto para dizer que tinha dado indicações para a isenção do pórtico da A24 no período em que a EN2 está cortada, naquele troço, entre a saída de Castro Daire e a das Termas do Carvalhal, e finalmente conseguimos agendar a reunião solicitada”, adiantou Paulo Almeida.

O presidente da Câmara Municipal de Castro Daire explicou em conferência de imprensa que, “infelizmente”, desde a derrocada da EN2, no dia 19 de dezembro de 2019, que ainda não tinha conseguido entrar em contacto com o ministro das Infraestruturas, “nem por escrito nem via telefone”.

A EN2 ficou cortada na sequência de um aluimento de terras entre os quilómetros 138 e 142, ou seja, entre Mós e Ponte Pedrinha, no concelho de Castro Daire, aquando da depressão Elsa, provocando a queda de uma máquina retroescavadora e a morte do seu motorista.

Paulo Almeida, eleito em coligação PSD/CDS-PP, mostrou o seu “desagrado” pelo silêncio por parte do Governo e deu como exemplo a “rapidez na isenção da A41”, na Maia, aquando do aluimento na EN13.