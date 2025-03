"Para a população de Gaza: um lindo futuro os espera, mas não se retiverem os reféns. Se o fizerem, estão MORTOS! Tomem uma decisão INTELIGENTE. LIBERTEM OS REFÉNS AGORA, OU HAVERÁ UM INFERNO A PAGAR DEPOIS!", escreveu o republicano na sua rede Truth Social.

Na mesma publicação, Trump exigiu ao Hamas que "devolva imediatamente todos os corpos das pessoas que assassinou" durante o ataque deste grupo contra Israel a 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra.

"Este é o último aviso! Para os dirigentes [do Hamas], agora é a hora de sair de Gaza, enquanto ainda têm oportunidade", acrescentou. "Estou a enviar para Israel tudo o que se necessita para terminar o trabalho, nem um único membro do Hamas estará a salvo."

As ameaças do líder dos EUA, que se reuniu com familiares dos reféns nesta quarta, chegam no mesmo dia em que os Estados Unidos e o Hamas confirmaram que mantiveram contato direto.

Essa postura rompe com a antiga política de Washington de não manter um diálogo direto com organizações que considera terroristas, como é o caso do Hamas.