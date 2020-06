Através de uma mensagem no Twitter, Trump indicou que “em breve” serão enviados “documentos melhorados” que vão atender aos pedidos do Supremo Tribunal, que deu razão aos advogados que defendem os direitos de jovens indocumentados que chegaram ao país ilegalmente e estão abrangidos pelo programa Ação Diferida para a Chegada de Crianças (DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals, na sigla em inglês).

O Supremo Tribunal de Justiça dos EUA rejeitou na quinta-feira uma tentativa de Trump de colocar fim às proteções legais de cerca de 650.000 jovens imigrantes (os "dreamers").

O Supremo Tribunal considerou que a decisão do Governo republicano de terminar o programa iniciado pelo anterior Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que protege os imigrantes ilegais com menos de 30 anos de serem deportados, é “caprichosa” e “arbitrária”.

Assim, estes imigrantes, conhecidos com os “dreamers” (sonhadores) continuam a manter autorizações para trabalhar nos Estados Unidos e fica preservada a sua proteção contra tentativas de deportação, por uma decisão judicial que é um relevante revés político para Donald Trump, em ano de eleição presidencial.