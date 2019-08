"Para permitir que o conjunto de meios do Estado federal esteja concentrado na tempestade que está a chegar, decidi enviar o vice-presidente, Mike Pence, à Polónia, em meu lugar, no fim de semana", declarou Trump na Casa Branca.

O Presidente dos Estados Unidos era esperado no domingo em Varsóvia para o 80.º aniversário do início da II Guerra Mundial, que começou em 1 de setembro de 1939 com um ataque da Alemanha nazi à Polónia.

Donald Trump já tinha cancelado uma visita que deveria fazer a Copenhaga também no início de setembro e um encontro com a primeira-ministra dinamarquesa, depois de esta ter rejeitado vender a Gronelândia aos Estados Unidos.

O furacão Dorian, atualmente nas Caraíbas, deverá ganhar intensidade e atingir a costa norte-americana no domingo.