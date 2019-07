A revelação pelo jornal inglês Sunday Mail de telegramas diplomáticos em que o embaixador britânico em Washington, Kim Darroch, se referia ao Governo dos EUA como “incompetente” e “instável” levou o Presidente norte-americano a reagir de novo hoje, dizendo que aquele diplomata é “uma pessoa muito estúpida” e anunciando que não teria mais contacto com ele.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, já disse que está ao lado do embaixador, perante a reação do Presidente norte-americano, apesar do embaraço diplomático, que já levou o Governo do Reino Unido a pedir formalmente desculpas ao Governo dos EUA.

“Eu não conheço o embaixador, mas disseram-me que ele é um tonto pomposo. Digam-lhe que os EUA têm agora a melhor economia e forças militares do mundo”, escreveu hoje Donald Trump na sua conta pessoal da rede social Twitter.

Donald Trump aproveitou ainda para voltar a criticar a forma como a primeira-ministra britânica lidou com o processo do ‘Brexit’.

“Eu disse a Theresa May como lidar com a questão, mas ela preferiu ir pelo seu tolo caminho e não o conseguiu fazer”, escreveu Trump no Twitter.