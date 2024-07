Trump confirma viagem este domingo para Milwaukee

Recorde-se que o candidato republicano às eleições presidenciais dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado de um comício de campanha na Pensilvânia, com sangue visível na orelha direita, depois de se terem ouvido tiros, constataram jornalistas da AFP no local.

Depois de se ouvirem tiros, agentes dos serviços secretos retiraram o ex-Presidente do palco onde decorria o último comício de Trump antes da convenção republicana, na qual será oficialmente nomeado candidato às eleições de novembro.

O atirador, que foi abatido por agentes dos serviços secretos, encontrava-se num telhado fora do perímetro do comício, informaram as autoridades de Butler.

Donald Trump ficou ferido na orelha direita após o tiroteio.