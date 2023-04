A alegação de inocência foi feita durante a breve sessão no tribunal nova-iorquino, de cerca de 40 minutos, onde os procuradores revelaram a acusação do grande júri visando o ex-presidente e empresário.

No total, Trump enfrenta 34 acusações de falsificação de registos comerciais, de acordo com diversos órgãos de comunicação social.

As acusações estão ligadas ao caso de um alegado pagamento de suborno a uma ex-atriz pornográfica, Stormy Daniels, que terá servido para comprar o seu silêncio sobre um caso extraconjugal, antes da campanha eleitoral das presidenciais de 2016.

No final da sessão, Trump deverá regressar a Mar-a-Lago, a sua mansão na Florida, onde fará declarações sobre todo o processo, informou o gabinete do ex-chefe de Estado norte-americano.

O ex-Presidente, que passou a tarde a publicar mensagens através das redes sociais, publicou uma mensagem já depois de entrar no tribunal, com as características letras maiúsculas.

"A caminho da baixa de Manhattan, do Tribunal. Parece tão SURREAL — UAU, vão PRENDER-ME. Não posso acreditar que isto está a acontecer na América", disse Trump, rematando a mensagem com a sigla "MAGA" (de "Make America Great Again", "Engrandecer de Novo a América"), que usou nas suas campanhas eleitorais.

Trump, que também é candidato à Casa Branca em 2024, chegou na segunda-feira a Nova Iorque, tendo passado a noite na Trump Tower, rodeado por um forte dispositivo de segurança.