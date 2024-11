“É uma vitória política nunca antes vista no nosso país”, afirmou o magnata nova-iorquino a milhares dos seus apoiantes reunidos no Centro de Convenções de Palm Beach, no estado da Florida, depois de ter acompanhado a noite eleitoral no seu ‘resort’ em Mar-a-Lago.

"Francamente, acredito que este foi o maior movimento político de todos os tempos", disse.

"Temos um país que precisa muito de ajuda", acrescenta, prometendo "consertar tudo". "Está claro que... esta é uma vitória política", acrescenta.

"Quero agradecer ao povo americano pela extraordinária honra de ser eleito o vosso 47.º presidente e o 45.º presidente", diz ainda.

"Esta é uma vitória magnífica para o povo americano que nos vai permitir tornar a América grande novamente", aponta.

Falando junto da mulher, Melania Trump, que já apresentou como “primeira-dama”, do candidato a vice-Presidente, J.D. Vance, e do presidente da Câmara dos Representantes, o candidato republicano disse que, com esta vitória, irá “ajudar o país a curar-se”.