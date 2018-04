O advogado holandês Alex van der Zwaan foi condenado a 30 dias de prisão por mentir aos investigadores acerca de contactos com o antigo conselheiro do presidente norte-americano.

Alex van der Zwaan, de 33 anos, foi condenado a 30 dias de prisão por mentir aos investigadores acerca de contactos que manteve com o antigo conselheiro de Donald Trump, Rick Gates.

Van der Zwaan é cunhado de um dos homens mais ricos da Rússia e é a 19.ª pessoa a ser acusada pela investigação de Robert Mueller à alegada interferência russa nas eleições presidenciais norte-americanas, que deram a vitória a Donald Trump, em 2016.

De acordo com a breve declaração feita, em fevereiro deste ano, Van der Zwaan mentiu, no dia 3 de novembro do ano passado, aos investigadores do FBI sobre a equipa de Mueller e sobre seus negócios com Richard Gates, ex-associado de Paul Manafort .

O advogado trabalhou em Londres no escritório de advocacia internacional Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, que tem feito um forte lóbi de apoio ao deposto Presidente ucraniano Viktor Yanukovych, que era apoiado por Moscovo.

Yanukovych deixou o poder em 2014 sob uma forte contestação e no âmbito de grande movimento anticorrupção.