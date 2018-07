Por exemplo, o executivo de Roma decidiu bloquear, ao longo das últimas semanas, o acesso aos portos italianos a vários navios de organizações não-governamentais (ONG) que estão envolvidas no resgate de migrantes no mar Mediterrâneo.

O atual governo italiano tem adotado uma linha dura contra as migrações.

“É um homem que fez um trabalho formidável”, afirmou o Presidente dos Estados Unidos, numa referência à atual postura política do governo de Roma em matérias migratórias.

Conte é o líder da atual coligação governamental italiana (que tomou posse no passado dia 01 de junho) que integra o partido de extrema-direita nacionalista Liga e o Movimento 5 Estrelas (M5S, populista).

Trump falava no início de um encontro com o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, que hoje foi recebido na Casa Branca, em Washington.

“A Itália é um importante aliado na NATO, parceiro eminente no Afeganistão e no Iraque e é crucial para trazer estabilidade na região do Mediterrâneo”, indicou uma nota informativa divulgada em finais de junho passado pela Casa Branca quando anunciou a visita de Conte a Washington.

Nesse mesmo mês, durante a última reunião do G7 (grupo das sete maiores economias do mundo) no Canadá, Trump já tinha qualificado o atual primeiro-ministro italiano como “super”.

“Ele é muito firme em relação à imigração, como eu”, afirmou na altura Donald Trump, que deseja construir um muro na fronteira com o México para combater a imigração ilegal e que adotou uma política migratória de “tolerância zero” que permitiu separar crianças menores indocumentadas dos respetivos pais, igualmente indocumentados, na fronteira entre os Estados Unidos e o território mexicano.

Hoje, e nas mesmas declarações antes da reunião com o primeiro-ministro italiano, o chefe de Estado norte-americano adiantou que o encontro com Giuseppe Conte também iria servir para abordar questões comerciais e militares.

Este encontro ocorre dias depois do compromisso alcançado, na quinta-feira passada, entre Trump e o presidente da Comissão Europeia, Jean Claude-Juncker, para uma trégua que permita reduzir as crescentes tensões comerciais dos últimos meses entre Washington e a Europa, após a imposição de taxas pelos EUA.