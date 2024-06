Barbara Res, engenheira-chefe da construção da Trump Tower e autora do livro de memórias "Tower of Lies", sobre as suas quase duas décadas de trabalho para o antigo presidente, disse à MSNBC que o seu antigo patrão fazia "comentários ridículos".

"Tínhamos acabado de contratar um diretor residencial, um alemão. E Donald [Trump] estava a gabar-se — a nós, executivos, éramos quatro — de como o tipo era fantástico, um verdadeiro cavalheiro, e tão asseado e limpo. Olhou para dois dos nossos executivos, que por acaso eram judeus, e disse: 'Cuidado com este tipo — ele lembra-se dos fornos'", cita o The Guardian.

"Toda a gente ficou chocada", garantiu a engenheira. "Não podia acreditar que ele tivesse dito aquilo. Mas ele estava a fazer uma piada sobre os fornos nazis e matar pessoas, era assim que ele era."

De recordar que os nazis alemães assassinaram mais de 6 milhões de judeus durante o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial, tendo queimado os corpos de muitos deles em fornos nos campos de concentração.