Segundo a CNN, o ex-presidente dos EUA referiu-se a Biden como "o pior presidente da história" do país. Donal Trump garantiu ainda que "a vice-presidente Kamala Harris será mais fácil de derrotar do que Biden teria sido".

Uma publicação na rede Truth Social mostra também a opinião de Trump. "O corrupto Joe Biden não estava apto a candidatar-se a presidente, e certamente não está apto a servir - e nunca esteve! Ele só alcançou a posição de presidente através de mentiras, fake news", refere.

"Todos os que o rodeavam, incluindo o seu médico e os meios de comunicação social, sabiam que ele não era capaz de ser presidente", frisou ainda. "E agora vejam o que fez ao nosso país, com milhões de pessoas a atravessar a nossa fronteira, sem qualquer controlo e sem serem avaliadas, muitas delas vindas de prisões e de instituições psiquiátricas, e um número recorde de terroristas".

"Vamos sofrer muito por causa da sua presidência, mas vamos remediar os danos que ele causou muito rapidamente", acrescentou, rematando com o seu lema "Make America Great Again".

O presidente norte-americano, Joe Biden, anunciou hoje o abandono da corrida às eleições presidenciais de novembro.

“Acredito que é do interesse do meu partido e do país que me afaste e me concentre apenas em servir como presidente durante o resto do meu mandato”, disse o político democrata em comunicado de imprensa.

O líder da Casa Branca de 81 anos, cuja condição de saúde tem vindo a ser questionada, indicou que vai explicar a sua decisão num discurso à nação.