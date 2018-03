O Presidente norte-americano justificou hoje o telefonema que fez para o homólogo russo para o congratular pela reeleição, com motivos geoestratégicos, e tornou a atacar os meios de comunicação por criticarem os seus contactos com o Kremlin.

“Telefonei ao Presidente (Vladimir) Putin para o felicitar pela sua vitória eleitoral (no passado, Obama também lhe telefonou). As notícias falsas estão enlouquecidas porque queriam que o censurasse. Estão equivocados! Relacionar-se bem com a Rússia (e outros) é algo bom. Não é algo mau”, indicou Donald Trump na sua conta na rede social Twitter.

“Podem ajudar a resolver problemas com a Coreia do Norte, Síria, Ucrânia, ISIS (Estado Islâmico), Irão e inclusive a próxima corrida armamentista”, continuou Trump, referindo-se à Rússia.

O multimilionário recordou também o ex-presidente George W. Bush (2001-2009), de quem disse que “procurou dar-se bem” com Moscovo, mas não teve “inteligência” suficiente.

Barack “Obama e (Hillary) Clinton também o tentaram, mas não a energia nem a química (recordem o RESET). PAZ ATRAVÉS DA FORÇA!, acrescentou Trump, aludindo à tentativa de cerco de Moscovo, por parte de Washington, no início do governo do seu antecessor, com Clinton à frente do Departamento de Estado.

Em plena investigação à ingerência do governo russo nas eleições presidenciais de 2016 nos EUA e ao possível conluio com a campanha de Trumpm para prejudicar a candidatura de Clinton, a chamada de Trump a Putin recebeu numerosas críticas.

A porta-voz da Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, defendeu na terça-feira que o telefonema não teve nada a ver com aquela investigação e insistiu que os EUA “não dizem como atuam os outros países”, em resposta à duvidosa legitimidade e transparência das eleições russas, ganhas por Putin com uma maioria esmagadora.

“O que sabemos é que Putin foi eleito no seu país, e isso é algo que não lhes podemos ditar, dizer como operam. Apenas podemos focar-nos na liberdade e na imparcialidade das nossas eleições”, acrescentou.