A equipa de Trump responde a estes números com índices de aprovação acima de 80% junto do eleitorado mais conservador, a base de apoio que levou Trump à Casa Branca em 2016 e que procura agora manter.

Nos comícios de reeleição, o Presidente tem repetido o ‘slogan’ “América primeiro” ("America First") e tem voltado ao tema do combate à imigração ilegal e à necessidade de revogar e substituir o sistema de saúde (conhecido como "Obamacare”), para obter os mais fortes aplausos entre os seus apoiantes.

“Mas desta vez é o candidato incumbente. Não pode aparecer em 2020 com as ideias de 2016″, afirmou um elemento da sua campanha de reeleição ao jornal Politico, mostrando que entre o seu ‘staff’ nem todos estão confortáveis com a estratégia de lançamento da sua reeleição.

Em frente ao Amway Center, onde se realizará o comício de hoje, os adversários estão a organizar um protesto pacífico sob o lema “Win with Love” (“Ganhar com Amor”), para o qual levam um balão gigante de Trump em versão bebé e com fraldas, com ar irritado e com um telemóvel na mão.