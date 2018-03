“Vai ser um voto com mais sucesso, e eu irei assiná-lo”, declarou.

“Se todos vocês se conseguirem unir e impulsionar uma grande peça legislativa, creio que podem ter um resultado incrível no Congresso”, defendeu.

O mandatário assegurou estar disposto a desafiar essa organização em algumas propostas e opinou que, em vez de aprovar leis separadas, o ideal seria fazer passar uma única medida legislativa que aborde vários dos problemas relacionados com os frequentes tiroteios em escolas – como o que causou 17 mortos em fevereiro num liceu em Parkland, Florida – e noutros lugares do país.

Donald Trump disse estar a pensar sobre a possibilidade de aumentar de 18 para 21 anos a idade mínima para comprar espingardas semiautomáticas, como a utilizada no tiroteio de Parkland, uma proposta rejeitada pela NRA.

O Presidente recordou que no passado domingo almoçou com responsáveis da NRA, que identificou como “patriotas que amam” o seu país, mas realçou que “isso não significa” que tenha de estar de acordo com eles.

Até agora, Trump tinha sido cauteloso para não contradizer a NRA, um grupo que doou 30 milhões de dólares (25 milhões de euros) para a sua campanha presidencial de 2016 e a quem prometeu que teriam “um amigo na Casa Branca”.

O mandatário disse aos congressistas que não deveriam preocupar-se se a NRA os “apoiou” nas suas campanhas eleitorais e defendeu que serão “mais populares se fizeram algo” sobre as armas.

“[A NRA] tem um grande poder sobre vocês. Tem menos poder sobre mim”, garantiu.

O senador democrata Chris Murphy, que representa o estado do Connecticut e que tentou fazer passar um maior controlo das armas após o tiroteio de Newtown, disse ao Presidente que, na sua opinião, estava a “subestimar o poder” da NRA.

“O grupo de pressão das armas teve poder de veto de cada legislação que passou pelo Congresso”, sublinhou Murphy.

Até ao final desta semana, o chefe de Estado norte-americano deverá apresentar propostas definitivas para reduzir a violência armada nas escolas do país, depois de ter lançado algumas sugestões nos últimos dias, entre as quais a polémica ideia de armar “entre 10 e 20 por cento” dos professores do país.