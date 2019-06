Trump disse que os laços com o Brasil estão “mais próximos que nunca” e atribuiu em parte à vitória eleitoral de Bolsonaro no ano passado e ao seu “relacionamento” com o Presidente dos Estados Unidos.

Por sua vez, Bolsonaro lembrou que admira Trump “por um longo tempo, mesmo antes da sua vitória eleitoral em 2016″.

O encontro entre os dois ocorreu numa momento chave para a guerra comercial entre os EUA e a China, e um dia antes de Trump se encontrar em Osaka com o presidente chinês Xi Jinping.

A China é o principal destino das exportações brasileiras e Bolsonaro também pretende reunir-se com Xi Jinping em Osaka para resolver a tensão gerada em Pequim pela aliança entre Trump e o líder brasileiro.

A cimeira do G20 que decorre em Osaka, no Japão, entre hoje e domingo, será palco para uma tentativa de distensão no Médio Oriente, depois de o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, que presidirá ao encontro, ter afirmado na quarta-feira que pretende ajudar a procurar consensos entre as partes.

Criado em 1999, o G20 integra os ministros das Finanças e governadores dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo e da UE.