Donald Trump estava acompanhado da mulher, Melania, que pouco antes tinha sido vaiada num discurso sobre os riscos das drogas, na cidade de Baltimore.

O presidente vai passar o feriado em Mar-a-Lago, o seu campo de golfe e residência particular na costa atlântica da Flórida.

"Os presidentes não são reis"

Os democratas que investigam Trump estão prontos para avançar no processo de impeachment após o intervalo do Dia de Ação de Graças e, na segunda-feira, receberam boas notícias dos tribunais.

Um tribunal de recurso em Washington decidiu que os assessores de Trump devem cumprir as intimações do Congresso no contexto do processo de impeachment contra o presidente.

Num caso que envolveu o ex-advogado da Casa Branca Don McGahn, intimado em maio pela Comissão Judiciária da Câmara, o juiz Ketanji Jackson decidiu que os altos funcionários da administração não podem deixar de testemunhar alegando a sua proximidade com o presidente dos Estados Unidos.

"Os presidentes não são reis", escreveu Jackson em sua decisão. "Ninguém, nem mesmo o chefe do Poder Executivo, está acima da lei", disse ainda o magistrado.

O juiz indicou que a decisão sobre o caso de McGahn era aplicável a todos os assistentes do presidente, atuais e passados. Várias autoridades ligadas a Trump evitaram as intimações do Congresso nas últimas semanas para testemunhar.

A decisão pode levar o Comité de Informação da Câmara dos Deputados, que prepara as acusações de impeachment contra Trump devido ao processo que envolve a Ucrânia, a forçar o testemunho de três testemunhas-chave: o ex-assessor de Segurança Nacional John Bolton, o chefe de Gabinete da Casa Branca, Mick Mulvaney e o Secretário de Estado Mike Pompeo.

Os democratas suspeitam que todos tenham conhecimento direto do suposto pedido de Trump ao presidente da Ucrânia Volodimir Zelenski para investigar o seu rival político Joe Biden em troca da aprovação de ajuda militar.

O caso levou a abrir a investigação em 24 de setembro para determinar se Trump abusou ou não dos seus poderes ao fazer esse pedido ao presidente ucraniano.