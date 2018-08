O presidente Donald Trump afirmou esta terça-feira que os resultados do Google são "manipulados" porque quem pesquisa sobre ele só encontra resultados negativos. O presidente questionou ainda se esse tipo de procedimento não seria ilegal.

O presidente tem vindo a atacar gigantes dos media dos EUA nos últimos dias por alegadamente censurarem vozes conservadoras.

"Os resultados de pesquisa no Google para 'Trump Notícias' mostram apenas a exibição/divulgação de Fake News", afirmou o presidente no Twitter.

"Por outras palavras, eles têm tudo manipulado, sobre mim e sobre outros, de modo que quase todas as histórias e notícias são más", lê-se também.

De acordo com Trump, 96% dos resultados da pesquisa 'Trump Notícias' são de media de Esquerda, o que descreve como algo "muito perigoso".

"O Google e outros estão a suprimir as vozes conservadoras e a esconder informações e notícias que são boas. Eles estão a controlar o que podemos e não podemos ver. Essa é uma situação muito séria — será abordada!"

Google nega acusações de Trump de 'manipulação política'

A Google negou enfaticamente nesta terça-feira as acusações do presidente Donald Trump de que sua ferramenta de busca de notícias tenha sido programada para "manipular uma opinião política" e suprimir as vozes conservadoras e as histórias positivas sobre sua administração.

"A busca não é utilizada para estabelecer uma agenda política e não manipulamos nossos resultados em relação a nenhuma ideologia política", afirmou um porta-voz da Google num e-mail depois das declarações do presidente norte-americano.

"Todos os anos, realizamos centenas de melhorias nos nossos algoritmos para garantir que eles exibam conteúdo de alta qualidade em resposta às pesquisas dos utilizadores. Trabalhamos continuamente para melhorar a pesquisa do Google e nunca classificamos os resultados da pesquisa para manipular o sentimento político."

Uma investigação do Pew Research Center divulgada em junho mostrou que 43% dos americanos acreditam que as principais empresas de tecnologia apoiam as opiniões dos liberais sobre os conservadores e 72% aceitam a ideia de que as plataformas de media social censuram ativamente visões políticas opostas.

Entre os republicanos e os independentes republicanos, 85% referiram achar que os sites censuram intencionalmente pontos de vista políticos, é revelado.

No entanto, vários estudos sugerem que os conservadores estão a prosperar nas redes sociais. O Twitter e o Facebook negaram qualquer tipo de censura nas suas plataformas.

[Notícia atualizada às 18:01]