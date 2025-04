Donald Trump está prestes a anunciar a última rodada de tarifas na Casa Branca na tarde desta quarta-feira, o que ameaça desencadear uma guerra comercial global no que o próprio apelidou de "dia da libertação".

Trump abalou os mercados de ações, alarmou executivos de empresas e economistas e desencadeou discussões com os maiores parceiros comerciais dos EUA ao anunciar e adiar planos de impor tarifas sobre importações estrangeiras diversas vezes desde que assumiu o cargo.

Nenhum detalhe dos planos de quarta-feira foi disponibilizado antes do anúncio e sabe-se que o presidente deve falar às 16h00, hora local (21h00 em Lisboa). As autoridades da Casa Branca sublinharam que a implementação do reescrever mais abrangente da política comercial dos EUA seria imediata.

Trump deixou claros alguns objetivos que deseja atingir com as tarifas, nomeadamente: trazer a indústria de volta aos EUA, responder a políticas comerciais injustas de outros países, aumentar a receita tributária e incentivar a repressão à migração e ao tráfico de drogas.

A implementação das tarifas nos EUA tem sido até agora aleatória, com múltiplas reversões e atrasos e promessas vagas que ainda não se concretizaram. As ameaças condicionaram as relações dos EUA com os seus maiores parceiros comerciais. O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, chamou-as “injustificadas” e prometeu responder. A União Europeia disse que tem um “plano forte” para retaliar.

Karoline Leavitt, secretária de imprensa de Trump, disse que Trump estava esta terça-feira a “aperfeiçoar” o plano comercial. “Ele está com a equipa de comércio e tarifas agora, aperfeiçoando tudo para garantir que este seja um acordo perfeito para o povo americano e o trabalhador americano”, disse Leavitt.

“O mundo está a roubar os Estados Unidos nos últimos 40 anos”, disse Trump à NBC no fim de semana. “Tudo o que estamos a fazer é ser justos”.

Recorde-se que Trump já implementou uma tarifa adicional de 20% sobre todas as importações chinesas e uma tarifa de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio. Há também uma tarifa de 10% sobre as importações de energia do Canadá.

Trump também anunciou em março uma tarifa de 25% sobre todos os veículos importados e, eventualmente, sobre peças automóveis importadas, que entrará em vigor na quinta-feira.