Modi “traiu os interesses da Índia”, disse o líder parlamentar da oposição, Rahul Gandhi, numa mensagem na conta pessoal da rede social Twitter.

Hoje, o ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, desmentiu a versão de Donald Trump, perante o Parlamento.

“Gostaria de garantir categoricamente à Câmara que o primeiro-ministro não fez nenhum pedido”, disse Jaishankar, insistindo que a posição da Índia sempre foi negociar “apenas bilateralmente” com o Paquistão.

Para o diplomata indiano Rajiv Dogra, que estava no Paquistão, a reação da Índia ao comentário de Trump é natural, já que é “uma questão delicada”.

“A menos que os EUA neguem oficialmente e contradigam o ministro das Relações Exteriores (indiano), o Presidente dos EUA está errado”, explicou Dogra aos jornalistas.

Na Caxemira indiana, a única região do país asiático de maioria muçulmana, as palavras de Trump foram, no entanto, bem recebidas por grupos separatistas, que procuram uma “rápida resolução” do conflito na Caxemira.

“Qualquer tentativa de empurrar a Índia e o Paquistão (para a mesa de negociações) é bem-vinda pelo povo de Caxemira”, disse o líder separatista Mirwaiz Umar Farooq, na conta de Twitter.

A Índia e o Paquistão disputam a Caxemira desde a divisão do subcontinente, em 1947, tornando-a uma região que desde os anos 1990 tem sido palco de um movimento insurgente com intenções separatistas.

As duas nações vizinhas têm travado várias guerras e conflitos sobre o território, separados por uma fronteira provisória que divide a Caxemira em dois e é uma das áreas mais militarizadas do mundo.