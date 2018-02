O presidente dos Estados Unidos criticou o trabalho do agente Scot Peterson que, armado, não entrou na escola durante o tiroteio. "Não sei se ele não teve coragem ou o que foi, mas ele foi treinado e passou os cinco minutos do tiroteio lá fora", afirmou Trump.

"Ele claramente não fez um bom trabalho, não sei se ele não teve coragem ou o que foi, mas ele foi treinado e passou os cinco minutos do tiroteio lá fora", disse o presidente Donald Trump esta sexta-feira referindo-se ao delegado policial de serviço no liceu Marjory Stoneman Douglas, na Florida, onde no dia 14 de fevereiro, ocorreu um tiroteio que vitimou 17 pessoas.

O delegado, Scot Peterson, estava armado, mas ainda assim permaneceu no exterior da escola durante o período em que durou o tiroteio sem nunca, efetivamente, ter chegado a entrar no instituto.

Na passada quinta-feira, Scott Israel, xerife do condado de Broward, anunciou, em conferência de imprensa que Peterson apresentou a sua demissão.

Já antes o agente em causa tinha sido suspenso sem vencimento, uma decisão tomada pelo próprio xerife após este ter visto as imagens de videovigilância e de falar com diversas testemunhas, incluindo o delegado.

“Devia ter entrado, dirigir-se ao assassino e abatê-lo”, disse Scott Israel.

Na semana passada, um jovem de 19 anos, Nicolas Cruz, entrou no liceu Stoneman Douglas e matou 17 pessoas, alunos e professores, com uma arma semiautomática comprada legalmente.