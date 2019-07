O congressista foi um dos republicanos que criticou com maior veemência os motivos da investigação que, em última instância, procurava esclarecer se a equipa de campanha de Trump se tinha coordenado com o Kremlin, na Rússia, para as eleições de 2016, uma pesquisa a que o mandatário de campanha se referiu como "caça às bruxas".

"Estou de acordo com o presidente [do comité, Jerrold] Nadler quando diz que Donald Trump não está acima da lei. Poré mal seria se estivesse por debaixo", disse Ratcliff a Mueller, quando pôs em dúvida as conclusões da sua investigação.

A saída do veterano Coats era uma possibilidade já falada em Washington desde há algum tempo, devido à falta de sintonia que existia entre o chefe dos serviços de informações e Trump, que sempre se mostrou em desacordo em relação à alegada ingerência russa nos últimos comícios presidenciais.

Um dos momentos em que estas diferenças se tornaram mais evidentes ocorreu em julho do ano passado, quando Trump anunciou de surpresa que tinha convidado Putin a visitar a Casa Branca.