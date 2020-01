De acordo com um estudo do Pew Research Centre, hoje divulgado, 64% dos cerca de 40 mil inquiridos em 33 países de vários continentes não confiam nas decisões de política externa do Presidente norte-americano, com apenas 29% a demonstrar essa confiança.

O sentimento anti-Trump é particularmente forte na Europa Ocidental, onde três em cada quatro pessoas inquiridas mostraram desconfiança com as decisões da Casa Branca, especialmente em países como a Alemanha, Suécia, França, Espanha e Holanda.

Ainda mais descontentes com as opções de política externa de Donald Trump são os vizinhos mexicanos, onde 89% dos inquiridos disseram não ter confiança nas suas opções, sublinhando o desacordo com a intenção de construção de um muro ao longo da fronteira entre os dois países, que continua a ser uma bandeira da estratégia do atual Governo norte-americano.

O estudo, que foi conduzido entre maio e outubro de 2018, mostra que, em comparação com Barack Obama, o seu antecessor direto, Trump recebe valores de popularidade mais baixos e que têm vindo a cair desde a sua tomada de posse, em 2016.

As bolsas de popularidade externa de Trump podem ser encontradas em países com quem os Estados Unidos têm tradição de boas relações económicas e políticas, como as Filipinas, Israel, Quénia, Nigéria e Índia, onde os respondentes mostraram um mais elevado grau de simpatia para com as decisões externas do Presidente republicano.