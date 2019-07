No total, a câmara baixa do Congresso aprovou três resoluções, que já tinham sido aprovadas na câmara alta, que pretendiam impedir que Trump vendesse armas sem autorização do Congresso, designadamente à Arábia Saudita, Espanha, Reino Unido, Itália, Emirados Árabes Unidos e Jordânia.

Os contratos de armamento, estimados em 8 mil milhões de dólares (7,1 mil milhões de euros), incluem milhares de munições teleguiadas, outras bombas e munições, e apoio à manutenção de aeronaves.

Devido à morte de civis no Iémen, os representantes tinham aprovado uma resolução na qual se pedia a suspensão do apoio militar à Arábia Saudita nesse conflito, a menos que fosse para combater diretamente a Al-Qaeda, o que Trump vetou imediatamente.

Os congressistas também têm sido muito críticos com as autoridades sauditas, pelo seu alegado envolvimento no assassínio do jornalista Jamal Khashoggi.