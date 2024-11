Trump obteve 49,7% dos votos contra 49,1% da democrata Kamala Harris, uma vitória de apenas 135 votos, mas significativa porque ocorreu num dos principais epicentros da campanha eleitoral.

Há quatro anos, o atual presidente, o democrata Joe Biden, obteve mais 1.800 votos do que Trump.

O presidente eleito utilizou o ‘palco’ durante o seu frente a frente com Harris para afirmar que na cidade de Springfield “as pessoas que chegaram”, referindo-se aos haitianos, estão a comer “os animais de estimação das pessoas que lá vivem”.

Tratou-se de desinformação que circulou durante a campanha eleitoral nas redes sociais, que chamou a atenção dos principais meios de comunicação social do país e que foi repercutida, por exemplo, pelo bilionário Elon Musk, aliado de Trump.

As ‘fake news’ foram divulgadas e partilhadas apesar de as autoridades locais, como o próprio presidente da Câmara, o republicano Rob Rue, terem negado as suspeitas.

Springfield, uma cidade no chamado “cinturão da ferrugem” do Ohio, tem assistido nos últimos anos à chegada de um grande número de migrantes, especialmente de origem haitiana, graças ao renascimento da sua indústria.

O republicano Donald Trump foi eleito o 47.º Presidente dos Estados Unidos, tendo superado os 270 votos necessários no colégio eleitoral, quando ainda decorre o apuramento dos resultados.

Trump segue também à frente da adversária democrata no voto popular, com 50,7% contra os 47,7% de Kamala Harris.

O Partido Republicano recuperou ainda o Senado (câmara alta da Congresso) ao ultrapassar a fasquia de 51 eleitos, enquanto na Câmara dos Representantes (câmara baixa) os últimos dados indicam que se encontra igualmente na frente no apuramento, com 211 mandatos, a apenas sete da maioria.