“Confirmo que houve uma conversa entre o Presidente [Emmanuel Macron], Donald Trump, Volodymyr Zelensky e Keir Starmer, e que esta foi positiva”, indicou um assessor do Palácio do Eliseu (presidência francesa).

Segundo o porta-voz presidencial ucraniano, Sergey Nikiforov, as equipas dos Presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia estão a tentar organizar para hoje um novo encontro entre os dois líderes, à margem do funeral do Papa Francisco.

Trump e Zelensky tiveram já hoje um primeiro encontro de 15 minutos dentro da Basílica de São Pedro, antes do início do funeral do Papa Francisco, tendo decidido continuar durante o dia de hoje as conversações.

As fotografias da reunião foram divulgadas pelo gabinete de Zelensky e mostram os dois presidentes sentados frente a frente.

Kiev já saudou a primeira troca “construtiva” entre Zelensky e Trump.