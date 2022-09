Ontem, quinta-feira bem cedo, o governo britânico revelava que a fila para ver a urna da Rainha Isabel II, no Palácio de Westminster, em Londres, passava dos 5km e o tempo de espera chegava às seis horas. 24 horas depois os números subiram, com os dados oficiais nesta manhã de sexta-feira a apontarem para 11 horas de espera e quase 7km de fila.

Pela segunda noite consecutiva, foram muitos os milhares de pessoas que não pregaram olho para prestarem uma última homenagem à Rainha, cujo funeral está marcado para a próxima segunda-feira.

Quem quinta-feira não esteve junto da Rainha foi o agora rei Carlos III, que tirou o dia para descansar, sendo que esta sexta-feira tem já a sua primeira visita como monarca ao País de Gales.

De acordo com a SkyNews, Carlos III e a rainha consorte vão assistir esta manhã a uma cerimónia em honra de Isabel II, na catedral de Llandaff, em Cardiff, tendo posteriormente uma audiência marcada com Mark Drakeford, primeiro-ministro do País de Gales.