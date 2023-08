As autoridades de Macau alertaram hoje a população para o risco de inundações e para o impacto do forte vento do tufão Saola, que se aproxima do território.

No pior dos cenários, se o tufão seguir a linha da costa de Macau, há a probabilidade de ocorrerem graves inundações, sobretudo nas zonas baixas da cidade. "Nesse cenário, vai afetar muito Macau e pode ser perigoso (…) e o desastre meteorológico pode ocorrer muito rápido", sublinhou o diretor dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG). Caso toque terra, "o sistema vai enfraquecer um pouco", explicou Ivan Leong. Contudo, a probabilidade de ocorrer o primeiro cenário é "relativamente alta", alertaram as autoridades. A dimensão do tufão é mais pequena do que grandes tufões que atingiram Macau nos últimos anos, mas intensa a velocidade dos ventos no centro do sistema. Os SMG indicaram que a probabilidade de emitir o alerta 3 esta sexta-feira é alta e relativamente alta para elevar o sinal para 8, entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado. O tufão severo Saola encontrava-se a pouco mais de 400 quilómetros de Macau, ao início da tarde. A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, cuja emissão depende da proximidade da tempestade e da intensidade do vento. Em setembro de 2018, o tufão Mangkhut provocou 40 feridos e inundações graves no território. Um ano antes, o Hato, considerado o pior tufão em mais de 50 anos a atingir o território, causou 10 mortos e 240 feridos.