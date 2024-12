A ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) disse à AFP que os rebeldes incendiaram o mausoléu, localizado no coração da comunidade alauíta de Assad em Latakia, no noroeste do país.

Localizado na região de Latakia, o túmulo de Hafez al-Assad, que reinou na Síria durante três décadas, até à sua morte em 2000, terá sido incendiado por combatentes rebeldes.

Nas redes sociais surgem vários vídeos e fotos da destruição do túmulo e do mausoléu.