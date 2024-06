A autarquia explica que devido a "obras particulares com desmontagem de grua" torna-se necessário "proibir o trânsito no Túnel de Faria Guimarães, no dia 29, das 14 às 20 horas".

A lavagem das "hasteais, abóbadas e passeios do túnel, com recurso a máquinas depressão e plataforma elevatória" leva ao encerramento do Túnel das Antas I, para garantir a segurança na mobilidade de pessoas e veículos,

Neste local, o a ciurculação vai estar "com corte total de via no Túnel das Antas I, nos períodos de do dia 1 ao dia 5 de julho, das 22 às 6 horas e do dia 8 ao dia 12 de julho, das 22 às 6 horas.

Os condicionamentos de trânsito, que serão assegurados pela Polícia, podem ser consultados na Plataforma de Trânsito do Município, revela a edilidade.