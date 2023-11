A circulação no Túnel do Marão foi restabelecida no sentido Vila Real – Amarante, depois de ter estado hoje cortada devido à queda de pedras para a via numa zona ainda exterior à infraestrutura rodoviária, segundo a Infraestruturas de Portugal.

Arquivo. Túnel do Marão. 6 DE MAIO DE 2017. JOSÉ COELHO/LUSA Lusa