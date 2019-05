"O turismo é uma das ferramentas imprescindíveis para lutar contra o despovoamento destes territórios do Interior e para se ter esperança futura e perspetiva de vida", assumiu o diretor geral do Turismo da Extremadura.

Um estudo do Observatório do Turismo Rural relativo a 2018, sobre o setor do turismo rural em Portugal, focado no comportamento dos viajantes espanhóis, refere que 68% dos inquiridos "visitaram terras portuguesas uma vez na vida".

O documento, hoje divulgado no âmbito do COETUR, revela também que a popularidade de Portugal como destino turístico está a seguir uma "tendência crescente entre todos os viajantes espanhóis".

Segundo o estudo, há três comunidades autónomas que emitem mais de 30% de viajantes na categoria rural: Galiza, Ilhas Canárias e Extremadura, com 40%, 38% e 35% respetivamente.

O Observatório do Turismo Rural é uma iniciativa de investigação conjunta desenvolvida pela EscapadaRural.com, pela EUHTCETT-UB e pela Netquest, que gera conhecimento e faculta informação de valor sobre o setor do turismo rural em Portugal e Espanha.

O VI COETUR, que junta portugueses e espanhóis no concelho do Sabugal, decorre até quinta-feira com o mote "Destino Ibérico, Turismo Rural aquém e além-fronteiras".

O evento é organizado pela Escapada Rural, em colaboração com a Rede das Aldeias Históricas de Portugal e o município do Sabugal, com apoio institucional do Turismo do Centro e do Turismo de Portugal.