Segundo o Jornal de Notícias (JN), a turista alemã, de 67 anos, vai receber quase 500 mil euros após um acidente com um carrinho de golfe em 2017, que circulava com um passageiro a mais.

Para o tribunal, a causa do acidente foi uma manobra repentina do condutor numa rotunda, um motorista do clube no Algarve.

Tanto a alemã como o amigo que seguia com ela foram projetados do veículo. A mulher caiu no asfalto e partiu o fémur direito.