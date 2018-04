No entanto, o coordenador do grupo de trabalho, o professor universitário Jaime Carvalho e Silva, disse em declarações ao jornal Público que deverão surgir alterações aos atuais programas.

Lurdes Figueiral saudou a medida, salientando o facto de este grupo não ter como principal missão desenhar novas metas curriculares e programas, mas fazer um levantamento do que está mal e apresentar recomendações.

"Pretende-se que este grupo produza recomendações sobre a aprendizagem da Matemática, incluindo uma análise dos planos de formação e investimento passados, da eficácia dos programas que estão em vigor e que já estiveram em vigor, das aprendizagens essenciais, dos instrumentos de avaliação e das estratégias e metodologias mais eficazes", explicou à Lusa o gabinete de imprensa do Ministério da Educação.

Para a APM, as turmas deveriam ter no máximo 24 alunos ou, caso fossem maiores, deveriam ter dois professores.

“Uma das condições para conseguir melhorias a Matemática é conseguir fazer trabalho exploratório na sala de aula, mas tal é impossível com tão elevado número de alunos por turma”, defendeu a presidente da Associação de Professores de Matemática (APM), Lurdes Figueiral, em declarações à Lusa.

Cerca de 200 professores de matemática, que estiveram reunidos na semana passada no XXXIV Encontro Nacional da APM, defenderam a "revogação imediata das metas curriculares do programa de matemática do ensino básico".

Alterar os programas, que são “desajustados e desadequados à idade dos alunos”, é outras das exigências dos docentes.

Em alternativa, os professores pedem um documento programático baseado na intersecção dos programas anterior e atual que, no imediato e para todos os alunos, substitua temporariamente o atual programa de Matemática A.

“Dificilmente os professores e as escolas têm tempo, espaço e condições para orientar a sua prática e as aprendizagens dos alunos”, lamentou Lurdes Figueiral.

À Lusa, a presidente da APM apresentou algumas medidas que poderiam ajudar os alunos, tal como ter aulas exploratórias ou conseguir identificar precocemente os alunos com dificuldades e oferecer-lhes um “acompanhamento alternativo com metodologias dirigidas”.

Para Lurdes Figueiral, não vale a pena oferecer a estes alunos um apoio semelhante às aulas que já têm: “Não pode ser mais do mesmo”, defende.

Para a APM também é preciso alterar as expectativas que as famílias têm em relação à capacidade dos alunos em aprender: “Os pais aceitam com facilidade que os alunos não tenham boas notas a Matemática, porque existe um estigma hereditário”, revelou.

Em reuniões com professores, muitos pais acabam por desabafar que também eles nunca conseguiram ter bons resultados e por isso os filhos também não vão conseguir.

“Este tipo de herança, esta fatalidade tem de ser combatida”, defendeu, sublinhando que existem estudos que confirmam que tal é possível desde que haja condições para o fazer.