“Ninguém pode dar ordens à Turquia. Nunca toleraremos ameaças, venham de onde vierem”, declarou na rede social Twitter o chefe da diplomacia turca, Mevlüt Cavusoglu.

“O Estado de direito é válido para todo o mundo; nenhuma exceção”, acrescentou.

Trump reiterou hoje que o seu Governo imporá sanções à Turquia caso não seja libertado o pastor protestante norte-americano Andrew Brunson, acusado por Ancara de “terrorismo” e em prisão domiciliária após ter saído quarta-feira da prisão.

“Os Estados Unidos vão impor grandes sanções à Turquia devido ao prolongado período de detenção do pastor Andrew Brunson, um grande cristão, homem de família e um ser humano maravilhoso. Ele está a sofrer demasiado. Este inocente homem de fé deveria ser imediatamente libertado!”, afirmou Trump na rede social Twitter.

O pastor evangélico é acusado pelas autoridades turcas de ter atuado em conivência com a rede do predicador Fethullah Gülen, que Ancara responsabiliza pelo fracassado golpe militar de julho de 2016, e ainda pelo ilegalizado Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).