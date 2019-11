Num acordo separado, assinado a 22 de outubro entre Erdogan e seu homólogo russo Vladimir Putin, Moscovo prometeu remover as YPG de outras áreas no nordeste da Síria, em coordenação com Exército sírio e para iniciar patrulhas conjuntas com o exército turco em território sírio.

“Infelizmente, até agora não é possível dizer que os grupos terroristas se retiraram da região”, disse Erdogan na conferência de imprensa.

“Nem a Rússia nem os Estados Unidos foram capazes de colocar os grupos terroristas dentro do cronograma acordado”, acrescentou.

Erdogan alertou também hoje os países europeus de que a Turquia poderia libertar todos os prisioneiros do grupo islâmico e enviá-los para a Europa, em resposta às sanções da União Europeia (UE) ao Chipre.

Erdogan também disse que a Turquia continuaria a repatriar militantes estrangeiros do Estado Islâmico para os seus países de origem, mesmo que estes países se recusem a levá-los de volta.

As declarações de Erdogan foram uma resposta à revelação da União Europeia, na segunda-feira, de que irá impor sanções à Turquia devido às perfurações não autorizadas de gás nas águas do Mediterrâneo, perto de Chipre.

“Vocês devem rever a vossa posição em relação à Turquia, que mantém tantos membros do EI na prisão e controla-os na Síria”, declarou Erdogan.