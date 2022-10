"Um cessar-fogo deve ser estabelecido o mais rápido possível. Quanto mais cedo melhor", disse o ministro das Relações Exteriores, Mevlut Cavusoglu, em entrevista à televisão turca.

Na quarta-feira, o presidente Recep Tayyip Erdogan vai reunir-se com o homólogo russo, Vladimir Putin, à margem de uma conferência regional na capital do Casaquistão, Astana, disse um funcionário do governo turco à AFP.

A Turquia permanece neutra durante o conflito na Ucrânia, mantendo boas relações com os seus dois vizinhos do Mar Negro -- a Rússia e a Ucrânia.

Erdogan ainda não comentou os ataques mais recentes dos russos a cidades da Ucrânia na segunda-feira, que mataram pelo menos 19 pessoas e feriram mais de 100.

Mas o ministro das Relações Exteriores, Mevlut Cavusoglu, já conversou com o homólogo ucraniano Dmytro Kuleba após os ataques, disse uma fonte diplomática turca, sem dar mais detalhes.

Erdogan, que se encontrou com Putin à margem da conferência no Uzbequistão no mês passado, espera reunir Putin e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para negociações de paz, que nenhum dos lados demonstrou querer particularmente, mas que as autoridades turcas insistem que são essenciais e realistas.

A Turquia é um membro da NATO que se absteve em aderir às sanções ocidentais contra a Rússia. Erdogan está ansioso para impulsionar o comércio com Moscovo, enquanto tenta estabilizar a economia turca na corrida para as eleições de junho próximo.

Contudo, Ancara cedeu à pressão dos Estados Unidos e confirmou que os últimos três bancos turcos que ainda processavam pagamentos com cartões russos estavam desligados.

A decisão seguiu-se a semanas de alertas cada vez mais contundentes de Washington para que a Turquia limitasse os laços económicos com a Rússia ou enfrentasse a ameaça de sanções.