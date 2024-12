As tropas russas que permanecem na Síria após a queda do regime de Bashar al-Assad vão ser retiradas com a ajuda da Turquia, noticiou hoje o canal de notícias turco NTV.

Citando as forças de segurança, a NTV disse que Moscovo pediu ajuda à Turquia para retirar as tropas que ainda se encontram na Síria, onde a Rússia tem uma base naval e uma base aérea. De acordo com a NTV, citada pela agência espanhola EFE, o pedido de Moscovo foi aceite por Ancara e os soldados russos serão retirados da Síria com recurso a aviões militares. A Rússia, juntamente com o Irão, era o principal apoiante externo de Bashar al-Assad. A queda do Presidente da Síria no fim de semana, numa ofensiva de uma aliança de milícias rebeldes, deixou um número indeterminado de soldados russos em território sírio. As agências estatais russas, que citam uma fonte do Kremlin (presidência), noticiaram que Bashar al-Assad e a família se refugiaram em Moscovo. O Kremlin não fez qualquer declaração oficial sobre o assunto até ao momento.